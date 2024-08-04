Азов затянуло дымом из-за огромного пожара в промзоне

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В Ростовской области город Азов затянуло дымом из-за крупного пожара в промышленной зоне. Кадры распространяют по социальным сетям.Пламя вспыхнуло 4 августа на улице Дачной. Вскоре в небо поднялся гигантский столб дыма, который видно из соседних населенных пунктов.В региональном ГУ МЧС заявили, что в промзоне горит мусор на площади 150 квадратных метров. Однако местные сомневаются, что горят только отходы.Жители города жалуются на качество воздуха. Многие пишут, что им тяжело дышать. От запаха гари не спасают даже закрытые окна.