Трассу в Ростовской области затянуло дымом из-за крупного пожара

Из-за крупного пожара трассу в Ростовской области затянуло дымом. Автомобилистов предупредили о плохой видимости 30 августа.Днем в районе 1-2-го километров автодороги Константиновск - Тацинская загорелись камыши. Огонь быстро распространился вдоль трассы, сжигая все на своем пути. Пламя разбушевалось настолько сильно, что всю дорогу затянуло дымом.- Видимость на автодороге составляет 500 метров, - прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области.На место направили экипажи инспекторов для регулирования движения. Автомобилистам рекомендуется быть особенно внимательными и осторожными, чтобы избежать аварий.