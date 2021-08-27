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Трассу в Ростовской области затянуло дымом из-за крупного пожара

Трассу в Ростовской области затянуло дымом из-за крупного пожара
Из-за крупного пожара трассу в Ростовской области затянуло дымом. Автомобилистов предупредили о плохой видимости 30 августа.

Днем в районе 1-2-го километров автодороги Константиновск - Тацинская загорелись камыши. Огонь быстро распространился вдоль трассы, сжигая все на своем пути. Пламя разбушевалось настолько сильно, что всю дорогу затянуло дымом.

- Видимость на автодороге составляет 500 метров, - прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области.

На место направили экипажи инспекторов для регулирования движения. Автомобилистам рекомендуется быть особенно внимательными и осторожными, чтобы избежать аварий.

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