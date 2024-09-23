Автомобилист сбил 87-летнего дедушку в Ростовской области

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Новочеркасске Ростовской области под колеса автомобиля попал 87-летний дедушка. ДТП случилось 22 сентября на улице Макаренко.Примерно в 15:00 по дороге в районе дома № 19А ехал 29-летний водитель за рулем «Тойоты Короллы». Предварительно, в это время в неположенном месте проезжую часть переходил пожилой мужчина. Водитель не успел затормозить вовремя и сбил пенсионера.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП пострадал пожилой мужчина. Его доставили в медучреждение.