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Автомобилист сбил 87-летнего дедушку в Ростовской области

Автомобилист сбил 87-летнего дедушку в Ростовской области
В Новочеркасске Ростовской области под колеса автомобиля попал 87-летний дедушка. ДТП случилось 22 сентября на улице Макаренко.

Примерно в 15:00 по дороге в районе дома № 19А ехал 29-летний водитель за рулем «Тойоты Короллы». Предварительно, в это время в неположенном месте проезжую часть переходил пожилой мужчина. Водитель не успел затормозить вовремя и сбил пенсионера.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП пострадал пожилой мужчина. Его доставили в медучреждение.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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