Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области 36-летний мужчина попал под колеса «Киа Рио». Происшествие случилось в городе Волгодонске 6 июля.Около 16:00 по улице Цимлянское шоссе ехал 24-летний парень за рулем «Киа Рио». По предварительным данным, в это же время проезжую часть переходил мужчина. Пешеходный переход находился в нескольких метрах от него. Водитель легковушки не успел затормозить и сбил пешехода.В региональном УГИБДД сообщили, что в результате ДТП пострадал мужчина. Его доставили в медучреждение.