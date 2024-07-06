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В Ростовской области 36-летний мужчина попал под колеса «Киа Рио»

В Ростовской области 36-летний мужчина попал под колеса «Киа Рио»
В Ростовской области 36-летний мужчина попал под колеса «Киа Рио». Происшествие случилось в городе Волгодонске 6 июля.

Около 16:00 по улице Цимлянское шоссе ехал 24-летний парень за рулем «Киа Рио». По предварительным данным, в это же время проезжую часть переходил мужчина. Пешеходный переход находился в нескольких метрах от него. Водитель легковушки не успел затормозить и сбил пешехода.

В региональном УГИБДД сообщили, что в результате ДТП пострадал мужчина. Его доставили в медучреждение.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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