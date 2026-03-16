В Батайске разрушается Горбатый мост

В Батайске разрушается Горбатый мост
Горбатый мост на улице Ленинградской в Батайске находится в аварийном состоянии. Ежедневно через него проезжают тысячи автомобилей, но это не делает его более безопасным.

Мост, который является важным транспортным объектом для города с населением 127 тысяч человек, может рухнуть в любой момент. На дорожном покрытии появились сквозные дыры глубиной до 5 сантиметров. После зимы ямы стали ещё больше, и теперь в них помещается треть колеса.

«Прошлой весной я попала в яму и мне пришлось менять колёса», — рассказала местная жительница Виктория. «Это обошлось мне в круглую сумму».

Но это ещё не всё. Автомобилисты осознают опасность моста и выражают тревогу. Иногда нет альтернативного пути в другую часть города, и люди вынуждены ехать через этот мост на низкой скорости, что приводит к пробкам. Заторов перед мостом нет только ночью.

Городские и региональные власти знают о проблеме, но ремонт так и не начался.
Фото: соцсети
