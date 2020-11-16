Стерты с лица земли: исторические здания, которые Ростов потерял навсегда

Ростов-на-Дону не раз преображался после очередных исторических перемен. Революции, смена власти, войны, перестройка - всё прочувствовала и пережила донская столица. Очень много утрат понёс город, и речь идёт не только о людях, но и о зданиях, архитектурных памятниках.Rostov.ru открывает серию публикаций о Ростове, который люди потеряли безвозвратно. Многие жители и гости города даже и не подозревают, что на месте нынешних компаний и площадей раньше располагались культовые и самые уникальные сооружения. В их исчезновении виновен по большей мере человек. Возможно, память о прошлом и ошибки наших предшественников откроют нам глаза и помогут сохранить те дома Ростова, которые сейчас находятся на грани исчезновения.На перекрёстке улицы Садовой и переулка Семашко когда-то располагался доходный дом купца Игнатенко. Когда и кто построил это здание, до сих пор неизвестно. Ходят слухи, что архитектором дома был ростовчанин Григорий Васильев. В 1873 году здесь проживала семья купцов Горбачёвых. Их сын Петр, будущий городской голова Ростова, отсюда ходил на занятия в «Петровское реальное училище», которое находилось за зданием городской думы. Здесь же снимала помещение фирма известного в городе «водочного короля» Николая Токарева. Доходный дом разрушили в годы Второй мировой войны. Когда вели реконструкцию здания, над проектом работал известный архитектор Леонид Эберг. В 1950-х годах на этом месте появилась классическая советская постройка. А сегодня в доме Игнатенко размещается организация «Ростовэнерго».В конце 19-го века на Новой Базарной площади (ныне - площадь Советов) в Ростове-на-Дону началось строительство самого культового и высокого сооружения города - Александро-Невского храма по проекту архитектора-академика Александра Ященко. Возведение священной обители заняло 17 лет. Дело в том, что строился он в основном на доходы от торговых ларьков и добровольные пожертвования. Например, большую материальную поддержку оказывал ростовский купец Пётр Иванович. Торжественное открытие и освящение храма состоялось 17 августа 1908 года. Здание было украшено росписью, выполненной по эскизам братьев Васнецовых. Престолы и иконостасы сделал из мрамора итальянец Тонитто с большим вкусом и художественностью.Александро-Невский храм простоял чуть больше 20 лет. После революции в церкви запретили богослужения, а помещение отдали для проведения различных выставок. По словам местных жителей, священное здание будто сопротивлялось сносу, всегда что-то мешало его гибели. Однако в 1930 году большевики всё-таки сравняли сооружение с землёй. На месте храма началось строительство площади Советов и здания исполкома Ростовского областного Совета депутатов трудящихся (сейчас - областная администрация). Планировалось, что новое здание станет самым большим на всём Северном Кавказе. В 1935 году заложили фундамент корпуса. Работа протекала медленно. К 1941 году сооружение уже частично эксплуатировалось, хотя у строителей ещё оставались незаконченные дела.После войны московские и ростовские архитекторы занимались восстановлением дома Советов. В 1956 году здание было полностью построено. А перед ним поставили монумент в честь легендарной Первой Конной армии.Доходный дом совладельцев-торговцев табаком Эммануила Рецкера и Бориса Хосудовского был также одним из зданий, возведенных на Таганрогском проспекте известным ростовским архитектором Леонидом Эбергом в 1916 году. Великолепное семиэтажное здание с двухэтажным подвалом, выполненное в стиле «модерн», занимало целый квартал по Таганрогскому проспекту (Буденновскому) между улицами Тургеневской и Воронцовской (Баумана). Прежде на этом месте находился табачный магазин совладельцев. Первый этаж дома отдавался под магазины, в подвалах располагались складские помещения, собственная котельная и склад топлива для неё. В 20-е годы здание доходного дома, стоявшее практически на пути следования Красной армии, пострадало одним из первых: в нём возник пожар, и оно стало непригодным для жилья.К 1930 году сооружение восстановили и открыли там гостиницу «Дон». Но недолог был век этого дома. Осенью 1941 года вспыхнул пожар, и гостиница сгорела. А в 1942 году в ходе строительства немцами переправы через Дон бывший доходный дом Рецкера и Хосудовского был разобран и использован как строительный материал для спуска к мосту.В 1950 году этот земельный участок с остатками фундамента дома передали управлению Азморпароходства для строительства административного здания, которое так и не возвели. Спустя три года участок отдали Волго-Донскому пароходству. В 1957 году по проекту ростовского архитектора Никитаева построили четырехэтажное здание – общежитие мореходного училища имени Георгия Седова, ныне занимаемое мореходным училищем «Экипаж № 1».Греческий храм располагался на пересечении Ткачёвского переулка (Университетский) и Мало-Садовой улицы (Суворова) на территории, принадлежавшей «Эллинскому благотворительному обществу». Средства на строительство церкви жертвовали проживавшие в городе греки. Наиболее значительный вклад сделал владелец табачной фабрики Ахиллес Асланиди. Автором проекта храма был архитектор Илья Злобин. Строительство осуществлялось под руководством городского архитектора Григория Васильева. Храм заложили в 1907 году, и уже в 1909 году работы были закончены. Рядом с церковью построили двухклассное греческое училище (сейчас в нем располагается ЗАГС Кировского района). Храм вмещал около 1 500 человек молящихся. План и фасад были составлены в древнегреческом стиле, с колоннами и отделкой из инкерманского камня с фронтоном и другими украшениями в античном стиле. После богослужения и освящения совершили закладку. При этом фундамент под престол церкви заделали металлической пластинкой (пластина хранится в Ростовском музее краеведения), на которой по-русски и по-гречески начертали год закладки, имена лиц, начальствующих в городе, а также упомянули строителей церкви и жертвователей.В 30-е годы здание переоборудовали в детскую техническую станцию, а затем оно постоянно меняло хозяев. Во время немецкой оккупации иногда проводили службы в разоренном храме. В 1959 году храм закрыли окончательно. Здание передали соседней школе № 7. В бывшей церкви разместился спортзал и учебно-производственные художественные мастерские. Но художники вскоре отказались от этого помещения. В середине 60-х годов греческий храм разобрали и построили театр кукол. Он стал местом, где уже много лет малыши и их родители могут погрузиться в настоящую сказку, получить жизненные уроки и эстетическое воспитание.В 2020 году РПЦ получила в собственность здание театра кукол. Церковь хочет снова возобновить там богослужения, как это и было изначально. Местные жители поддержали православную епархию Ростова. Планируется, что к концу 2021 года для театра найдут новое помещение, а в старом здании, которое сохранило первоначальный облик - пол, колонны, стены, алтарь, входную группу, храмовое зонирование, восстановят храм или сделают музей памяти о нём.Напротив здания Ростовской консерватории им. С. В. Рахманинова много лет находится сквер: фонтан, лавочки... Рядом - небольшое кафе, автобусная остановка, вход в подземный переход на перекрестке Буденновского и Большой Садовой. Этот парк давно облюбовала молодежь. Здесь назначают свидания, просто встречи.Мало кто знает, что во второй половине 19-го века на этом месте стоял двухэтажный особняк - дом купца Мартына Мирошниченко. Его построили в 60-х годах позапрошлого века. В доме располагалось множество контор и кабинетов. На современном языке этот красивый дом из красного кирпича назвали бы офисным зданием. А главным арендатором помещений в нем был Ростовский коммерческий клуб. В его состав входили богатые предприниматели и купцы, почтенные горожане.Во время Первой мировой войны коммерческий клуб переехал в другое здание, а его место занял физический факультет Варшавского университета, эвакуированный из Польши в Ростов. Но наука поселилась тут ненадолго. Не прошло и трех лет, как в России произошла революция. Большевики национализировали особняк. На верхних этажах разместились коммунальные квартиры, а первый этаж по-прежнему использовался под торговые предприятия: пивная «Дон-Бавария», винодельня «Донселькредитсоюза», мастерская кожгалантереи и другие организации.Здание не дожило до своего 100-летия 20 лет. Его постигла трагическая участь жертв войны. В 1942 году здание, как и многие дома в центре Ростова, было разрушено в результате бомбежек. Восстанавливать его после войны не стали. До начала 50-х это место просто пустовало. А потом городские власти решили разбить на месте разрушенного особняка сквер. Решение оказалась весьма удачным. И небольшая площадь с фонтанчиком и скульптурной композицией из девушек и винограда стала одной из визитных карточек донской столицы и истинным украшением парадного входа в здание консерватории им. С. В. Рахманинова.