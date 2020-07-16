Во что превратились доходные дома Ростова: репортаж с улиц города

История доходных домов в России начинается с конца 19-го - начала 20-го века. Именно тогда съёмное жильё стало популярной и необходимой частью культуры. Дома получали имена своих владельцев. А они не только выручали неплохие деньги от сдачи помещения в аренду, но и были широко известны и пользовались уважением у знатных богатых персон. Как правило, первый этаж доходного дома отдавался под магазины, салоны, торговые предприятия, а верхние - под жильё. В Российской империи представители разных сословий и разного достатка проживали в съёмных апартаментах подобных зданий. Кроме того, квартиры под наём были удобны и для чиновников, постоянно разъезжающих по командировкам.Ростов-на-Дону был одним из самых крупных и известных городов российского государства, в котором строили доходные дома. В настоящее время многие из них находятся в аварийном состоянии, забыты и заброшены, а некоторые проданы крупным компаниям, которые не сохранили исторический облик эпохи.Журналист Rostov.ru посетил места бывших домовладений и составил карту семи исторических мест, о которых должен знать каждый ростовчанин, и должен посетить гость донской столицы.Первый доходный дом в Ростове-на-Дону построили в 1883 году по проекту А. Н. Померанцева для купца С. Ф. Генч-Оглуева. Здание совместило в себе несколько архитектурных стилей: барокко, готику, эклектику, классицизм. По окончании строительства Степан Фёдорович отдал первый этаж под торговые помещения, а над ними разместились конторы и квартиры. До того, как советская власть национализировала это здание, в нём были размещены типография газеты «Приазовский край» и отделение Волжско-Камского банка.Во время ВОВ немецкие бомбардировщики разрушили крышу здания. При восстановлении архитекторы изменили кирпичные слуховые окна, башню со шпилем, убрали несколько балконов.П-образный доходный дом до сих пор стоит на пересечении Большой Садовой и Семашко. Четырёхэтажное здание за свои 137 лет хорошо сохранилось. Сейчас оно имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. На первом этаже дома Генч-Оглуева работает магазин одежды, а над ним всё так же сдаются квартиры и помещения для контор.Примерно в 1899 году два богатых купца - Беньямин Григорьевич Кисин и Исаак Григорьевич Фроймович - решили построить доходный дом. Сами они торговали мануфактурой и платьями, поэтому на первом этаже здания размещались не только продуктовые магазины, но и своеобразные салоны готовых выходных уборов. На втором и третьем этажах находились квартиры. Там в своё время жили адвокаты, инженеры, врачи. В этом здании снимал апартаменты известный доктор Фабиан Натанович Гурари, который лечил кожные и внутренние болезни рентгеновскими лучами. Также доходный дом Кисина прославился в романе «Двенадцать стульев». Дело в том, что в боковой части здания было адресное бюро. Согласно произведению именно в эту контору заходил отец Фёдор в поисках инженера Брунса.После революции когда-то популярный известный доходный дом превратился в убежище для беспризорников. Просторные квартиры разделили стенами для большей вместительности.До недавнего времени первый этаж занимал промтоварный магазин, а сейчас здание практически пустует. Только в некоторых окнах прослеживаются признаки жизни: разлетаются занавески, стоят на подоконниках цветы…Доходный дом Кисина в настоящий момент стоит на Московской, 72. Богато декорированный фасад здания выбивается среди современного городского ландшафта. Снаружи и внутри дом украшен лепниной, характерной для периода перехода от эклектики к модерну. Внимание жителей города и туристов он привлекает при первом взгляде на него. Хоть здание и не сохранило былых размеров, оно до сих пор выглядит достойно и величественно.Доходный дом построили по проекту архитектора Н. М. Соколова в конце 19-го века. Им владел купец второй гильдии Соломон Израилевич Шендеров. В здании также гармонично сочетались торговые павильоны с жилыми квартирами. У Шендерова часто устраивали приёмы в роскошных залах.В годы Великой Отечественной войны у дома был снесён центральный шатёр. И только в начале 2000-х историческую постройку удалось восстановить.Сейчас в доме Шендерова размещаются магазины с одеждой, продуктами, алкоголем и аптека. В боковой части здания сделали пристройку для бара, которую уже успели испортить вандалы. Главный фасад выходит на Ворошиловский проспект, боковые — на улицы Серафимовича и Темерницкую. Второй этаж и мансарда доходного дома по-прежнему сохраняют дух ушедшей эпохи. Окна здания сохранили лепные украшения: женские головки, гермы, гирлянды, венки, растительный орнамент, которые приковывают взгляд каждого прохожего.С 1898 года доходный дом принадлежал Аарону Григорьевичу Гутерману. Хозяин владел картонажно-коробочным предприятием и магазином бумаги. Его домовладение в своё время располагалось в престижном районе Ростова, на Царском спуске. Сейчас это пересечение переулка Соборного и улицы Донской.Как и многие исторические купеческие постройки, владение Гутермана вмещало в себя и квартиры, и магазины. В цокольный этаж свет попадал через большие арочные окна, выходившие во двор. Со стороны Соборного имелась двустворчатая дверь, в которую передавали товар для продажи. А на заднем дворе было много подсобных построек. Здание особняка архитекторы украсили каменными оштукатуренными рельефами. Внутри дома была огромная угловая комната с колоннами, в ней устраивались балы для важных особ.Доходный дом был полон жильцов до начала 2000 года, потом всех расселили. Особняк опустел, из него исчезла жизнь. Сейчас это здание называют «открыточным». Художники постоянно приходят в переулок и рисуют обветшалый дом на фоне золотых куполов. Туристы тоже никогда не проходят мимо этого призрачного владения, сохранившего в себе черты былой красоты.Михаил Вульфович Ширман, штурман торгового флота, владел доходным домом в течение девяти лет. Здание для него построили по проекту ростовского архитектора Арутюна Закиева на пересечении улицы Суворова и Ворошиловского проспекта. Пятиэтажный особняк выполнен в стиле модерн. Парадный фасад отделан штукатуркой и украшен лепниной в виде венков, вазонов, растительного орнамента. Здание вертикально разделяют балконы, расположенные точно друг под другом.Когда к власти пришли советы, в пятиэтажке располагался «Дом печати», затем — Ростовская ассоциация пролетарских писателей и клуб рабочих корреспондентов газеты «Молот» и пионерский отряд «Спартак». Там, в бывшем доходном доме, выступал Владимир Маяковский, а после войны работал кукольный театр. В настоящее время здание занимает ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону».Доходный дом Сариевых также называется домом Емельянова. Этот памятник архитектуры находится на улице Большой Садовой, 94. Сейчас его заметит не каждый прохожий, а уж тем более не каждый гость города, потому что здание с 2018 года завешено тканевым полотном. Оно стало холстом для художников и граффитистов, которые, проходя мимо, оставляют на нём свой след.Тем не менее доходный дом в начале 20-го века гремел на весь Ростов. Особняк построили по проекту архитектора А. Ф. Нидермейера для сестёр Ольги и Елены Сариевых. Они являлись наследницами нахичеванского предпринимателя Сариева и были широко известны в некоторых кругах.В здании постоянно менялись магазины, располагающиеся на первом этаже. Однако особняк помнят как место, где находилась библиотека имени Максима Горького, а затем — кафе «Шоколадница».В настоящее время от исторической постройки мало что осталось. Дом, выполненный в стиле позднего модерна, буквально трещит по швам. Каменные штукатурные детали давно отвалились, исчезла ковка, разбиты добротные мраморные ступени богатого убранства здания.В особняке Маргариты Черновой размещался «Торговый дом Юлиуса Гарохова». Купец арендовал помещение на первом этаже здания в начале 20-го века. Сейчас историческая постройка всё так же стоит на пересечении Халтуринского и Садовой и хранит в себе дух ушедшей эпохи.Дом для Маргариты Черновой построил её поклонник из рода Парамоновых. В конце 19-го века в особняке хозяйки проходили балы, приёмы, выступали музыканты и поэты. Мероприятия устраивали в большом зале с высокими потолками, роскошным декором и специальной сценой. Вдоль Халтуринского переулка располагались столовая, гостиная, спальня и другие помещения. Кажется, в небольшом двухэтажном доме с балконами и балюстрадами хватало место только для семьи Черновой. Однако в особняке также имелись комнаты внаём и помещения для аренды торговцам.В настоящее время в здании располагается отделение банка ВТБ. Особняк разбирали и снова создавали в начале 2000-х. Строители сохранили в угловой части над домом бельведер с куполом. Этот элемент архитектурного строения является отличительной чертой исторического здания.