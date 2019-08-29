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Ростовский рэпер Баста выпустил новый клип в поддержку сборной России по регби

Ростовский рэпер Баста выпустил новый клип в поддержку сборной России по регби
Знаменитый ростовчанин Баста выпустил новый клип на песню «Моя игра». Обновленная видеоработа появилась на просторах интернета в преддверии Кубка мира по регби.

Участие в съёмках знаменитого хита ростовчанина приняли игроки сборной России, сборной клубов России и московского клуба ЦСКА, детско-юношеской школы по регби при армейском клубе. Съемки клипа проходили в Москве на стадионе «Слава».

Прошедший ребрендинг клип Басты набирает все больше просмотров. Радостные поклонники исполнителя с ностальгией вспоминают его первые плоды творчества.

Напомним, Кубок мира по регби начнется в Японии с 20 сентября. Первыми на поле сойдутся хозяева Кубка и сборная России.

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