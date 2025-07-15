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В Ростовской области в ДТП погиб автомобилист и пострадал семимесячный ребенок.

В Ростовской области в результате ДТП погиб водитель и пострадал семимесячный ребенок. Авария случилась 14 июля на трассе «Морозовск — Кашары».

Около 21:30 в Милютинском районе, в условиях ограниченной видимости из-за дождя, водитель «ВАЗ-21120» выехал на неосвещённый участок дороги со второстепенной улицы и не уступил дорогу «Мицубиси Паджеро». В результате столкновения оба автомобиля получили серьёзные повреждения.

По информации Госавтоинспекцией Ростовской области, водитель «ВАЗа» скончался на месте происшествия. Семимесячный пассажир «Мицубиси» был доставлен в медицинское учреждение с травмами.
Фото: ГАИ РО
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