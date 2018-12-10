В Ростовском филиале МГТУ ГА обсудили основные положения Конституции РФ





12 декабря в России отмечался День Конституции. Ежегодно в этот день в различных учреждениях, школах и вузах проводятся мероприятия, посвященные главному закону страны.



Об основных положениях, правах и обязанностях граждан, закрепленных в Конституции, говорили и в Ростовском филиале Московского государственного университета гражданской авиации. В обсуждении приняли участие представители различных ведомств Ростовской области.



Круглый стол открыл директор Ростовского филиала МГТУ ГА профессор Григорий Акопов. Он представил гостей мероприятия и поблагодарил их за участие.

- Поздравляю всех присутствующих с 25-летим со дня принятия Конституции в России, - отметил Григорий Акопов. – Это главный документ нашей страны. Между тем, далеко немногие знакомы с его основными положениями. Поэтому сегодня мы говорим о том, какое влияние оказывает Конституция на нашу повседневную жизнь.







Мероприятие проходило при поддержке Южной транспортной прокуратуры, а также Комитета по молодежной политике Ростовской области. Волго-донской транспортный прокурор Санал Бахников отметил, что Конституция – это не только права, но и обязанности каждого гражданина страны.

- Соблюдение требований Конституции — это обязанность граждан России, - подчеркнул он. - Мы должны помнить, что правопорядок и согласие в стране, где мы живём, зависят от каждого из нас. Только бережное отношение к своим гражданским правами и обязанностям поможет сохранить благополучие в государстве.



Председатель комитета донского Заксобрания по делам военнослужащих, ветеранов военной службы и ЧС Григорий Фоменко и директор Ростовского дома юриста профессор Юрий Мордовцев рассказали студентам, что Конституция РФ разрабатывалась на основе Конституции СССР и с учетом зарубежного опыта.







О том, какое влияние оказывает основополагающий документ на правовые основы, регулирующие деятельность в сети Интернет, рассказали представители Ростовского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия». Перед студентами выступили руководитель аппарата Николай Ромашенко и пресс-секретарь РРО ВОО «МГЕР» Полина Семенчук. Они поговорили об актуальных угрозах информационной безопасности, скрывающихся на виртуальных просторах, и показали, как использовать Интернет во благо.



В круглом столе также приняли участие заместитель начальника отдела по надзору за исполнением законов на транспорте Южной транспортной прокуратуры Павел Кардашов, председатель профсоюза авиационных работников Юга России Алла Арбузова, ведущий специалист комитета по молодежной политике Нелли Матюшенко.







Завершая мероприятие, Григорий Акопов вручил благодарственные письма участникам круглого стола. Он отметил, что встреча стала возможной благодаря сотрудничеству МГТУ ГА с транспортной прокуратурой и Комитетом по молодежной политике Ростовской области.



