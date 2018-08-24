В древнем кургане под Ростовом нашли захоронения IV тысячелетия до нашей эры





Уникальные данные получили археологи во время исследования древнего кургана в районе посёлка Щепкин Аксайского района. Раскопки проводятся в зоне будущего строительства обхода города Аксая трассы М-4 «Дон». Заказчиком исследований выступила государственная компания «Автодор».



Археологи работают здесь уже два месяца. За это время обнаружены погребения IV, III, II тысячелетий до нашей эры. Все они находились в одном кургане, но на разных уровнях. В разрезе могильник похож на слоеный пирог.







По словам профессора кафедры археологии и истории древнего мира ЮФУ Алексея Владимировича Кияшко, осуществляющего научное руководство раскопками, самые ранние захоронения, найденные здесь, датируются IV тысячелетием до нашей эры. Они принадлежат древнему народу, который населял эти места за 2-3 тысячи лет до скифов и сарматов - шесть тысяч лет тому назад. Получается, знаменитые египетские пирамиды младше донского кургана на тысячу лет.



Могильник формировался на протяжении тысячелетий. Самые ранние найденные здесь захоронения датируются IV тысячелетием до нашей эры. История сарматов и скифов хорошо изучена, а вот об их предшественниках практически ничего не известно. Данные об этом древнем народе могут дать только раскопки, поскольку никаких письменных источников не существует. Учёные не могут установить названия этих народов, поскольку в то время ещё не существовало письменности. Условно их называют по обычаям захоронения – катакомбники, ямники, срубники.







Всего специалисты исследовали порядка 50 захоронений. Все они относятся к разным периодам. Так, в одном из погребений найдены останки женщины, лежащей на боку с подогнутыми ногами. В этой же могиле находились ребёнок и череп в стороне. Такие позы встречаются учёным не впервые. Декапитация, то есть обезглавливание умершего, - также характерный обряд для древних людей.

- В подобных могилах черепа часто смещены. Мы считаем, что, опасаясь влияния покойника, древние люди проводили обряд декапитации, то есть обезглавливали умершего, чтобы лишить его возможности вернуться в мир живых, - поясняет Алексей Владимирович.







Катакомба – это своего рода склеп. Вход в такую могилу чаще всего закрывался деревянными плахами или камнями. Но иногда его открывали и подхоранивали других умерших. А вот в обычных неглубоких ямах чаще всего хоронили рабов или людей, принесённых в жертву богам. В кургане нашли несколько таких захоронений. В угоду высшим силам в жертву также приносили животных, например, в одной из ям нашли кости собаки.



Что касается положения покойного, то здесь существует несколько версий. По одной из них скелет, лежащий на боку с подогнутыми ногами, имитировал позу всадника на лошади, по другой - положение плода в утробе матери. Ее придавали покойнику, предполагая, что после смерти человек возрождается. Ещё по одной теории, усопшего клали в молитвенной позе, чтобы он предстал таким образом перед Богом.







В кургане обнаружены захоронения не только представителей местных племён, но и кочевников. Так, учёные обнаружили два половецких захоронения. В них находились железное стремя и конская упряжь. Половцы, как известно, в ХI – XIII веках кочевали в донских степях. Воинов, скончавшихся в пути, и похоронили на вершине кургана.



По ритуальным обрядам можно многое рассказать о жизни древнего племени. Так, наличие глиняной посуды свидетельствует о том, что наши предки владели гончарным мастерством. Глиняный горшочек находят практически в каждой могиле. В него клали горячую еду, которой усопший мог подкрепиться по дороге в мир иной.







Иногда учёным попадаются оружие и разного рода инструменты. Они также должны были пригодиться покойнику на том свете.



Самая древняя могила находилась в центре кургана. Погребение было обнесено глыбами красного песчаника. Такой обряд называли кромлех. Захоронение датируется началом четвертого тысячелетия до нашей эры. Археологи отмечают, что самое близлежащее место, откуда могли быть привезены эти камни, – это территория нынешнего посёлка Каменоломни. Нигде больше в степях Юга России красный песчаник не встречается.







Каменные заклады и кольца обнаружены и на западном краю кургана, где располагалось детское кладбище, но выполнены они из ракушечника, который, в отличие от песчаника, встречается поблизости от кургана.



Самыми близкими к нашему времени оказались найденные учёными казачьи землянки XIX века. Они представляли собой два углубленных в курган сооружения. В них были печи, кухонная утварь и кованый инструмент – гвозди, отвёртки. По сохранившейся здесь типичной белоглиняной казачьей керамике специалисты определили время построек - рубеж XIX-XX веков. Учёные предполагают, что здесь находился полевой стан.







Отметим, что о существовании кургана было известно ещё 100 лет назад. На картах XIX века он обозначен как «Фигурин». С чем связано такое название, неизвестно. По одной из теорий, слово означает «бабский курган», на нём стояло каменное изваяние женщины или каменная половецкая фигура. Другой вариант – название пошло от необычной формы кургана.



После того как археологи завершат свою работу, курган перестанет существовать физически, но продолжит свою жизнь в музейных экспонатах, научных публикациях и специальных отчетах. Тем самым учёные предотвратят потерю уникальной информации о наших самых древних предках.



