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В Азове прошёл День памяти Игоря Пакус, погибшего в авиакатастрофе «Боинг 737»

В Азове прошёл День памяти Игоря Пакус, погибшего в авиакатастрофе «Боинг 737»
В городе Азове прошёл День памяти, посвящённый годовщине трагической смерти «Доктора Пакус».

Игорь Олегович был депутатом Заксобрания Ростовской области, избиравшийся от Азовского района. В Центральной городской библиотеке имени Крупской среди присутствующих были сын Дмитрий, депутаты донского парламента и Азовской городской думы, жители города, которые хорошо знали Игоря Пакус.

Друзья и коллеги высказали тёплые слова и пообещали продолжить дела,начатые Игорем Пакус.

Он возглавлял Областную клиническую больницу № 2, где он начал свой трудовой путь. В 1972 году он поступил в Ростовский медицинский институт. Работать начал уже на третьем курсе. В 1978 году по распределению попал в Веселовский район области.

В Азове прошёл День памяти Игоря Пакус, погибшего в авиакатастрофе «Боинг 737»

В 1984 году Игорь Пакус вернулся в донскую столицу, где возглавил городскую поликлинику № 6. С 1992 по 2004 год руководил управлением здравоохранения Ростова.

С 2004 года возглавлял Областная больница № 2. В катастрофе погибла и супруга Игоря Пакус Галина. Вместе они воспитали двух сыновей, которые пошли по стопам отца.



Напомним, 19 марта 2016 года в аэропорту Ростова при заходе на посадку разбился «Боинг 737». На его борту находились 55 пассажиров и 7 членов экипажа. Все они погибли. В день годовщины трагедии в Ростове пройдёт официальное открытие памятника жертвам авиакатастрофы.

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