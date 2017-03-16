В Азове прошёл День памяти Игоря Пакус, погибшего в авиакатастрофе «Боинг 737»



В городе Азове прошёл День памяти, посвящённый годовщине трагической смерти «Доктора Пакус».



Игорь Олегович был депутатом Заксобрания Ростовской области, избиравшийся от Азовского района. В Центральной городской библиотеке имени Крупской среди присутствующих были сын Дмитрий, депутаты донского парламента и Азовской городской думы, жители города, которые хорошо знали Игоря Пакус.



Друзья и коллеги высказали тёплые слова и пообещали продолжить дела,начатые Игорем Пакус.



Он возглавлял Областную клиническую больницу № 2, где он начал свой трудовой путь. В 1972 году он поступил в Ростовский медицинский институт. Работать начал уже на третьем курсе. В 1978 году по распределению попал в Веселовский район области.







В 1984 году Игорь Пакус вернулся в донскую столицу, где возглавил городскую поликлинику № 6. С 1992 по 2004 год руководил управлением здравоохранения Ростова.



С 2004 года возглавлял Областная больница № 2. В катастрофе погибла и супруга Игоря Пакус Галина. Вместе они воспитали двух сыновей, которые пошли по стопам отца.







Напомним, 19 марта 2016 года в аэропорту Ростова при заходе на посадку разбился «Боинг 737». На его борту находились 55 пассажиров и 7 членов экипажа. Все они погибли. В день годовщины трагедии в Ростове пройдёт официальное открытие памятника жертвам авиакатастрофы.