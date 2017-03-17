Прерванный полёт супругов из Ростова





Прошёл ровно год с момента катастрофы «Боинга 737» авиакомпании FlyDubai, в которой погибли 55 пассажиров и 7 членов экипажа. Для людей, потерявших в тот день своих родных, всё словно было вчера.



62 две жизни, 62 невосполнимые потери. Историю семейной пары, оказавшейся среди пассажиров рокового рейса, рассказал DonDay.ru.

Ростовчанин Сергей Калиберда был владельцем небольшой строительной компанией. Свою работу он любил и посвящал ей практически всё своё время. На отдых Сергей выбирался редко и никогда не был заграницей.

- Сережа очень боялся самолетов. Придумывал миллион отговорок, лишь бы не летать. Предпочитал путешествовать на автомобиле, - рассказал брат Сергея Калиберда Анатолий. – Тем более, он никогда не мог уехать на отдых летом, для него это был самый разгар строительного сезона.



По словам брата, Сергей часто говорил: «вдруг я сяду в самолет, и он упадет». Родные просили гнать эти мысли подальше. Когда друзья предложили вместе отправиться в Дубаи, Сергей сразу отказался. Но после долгих уговоров жены Елены всё-таки сдался. Это был первый раз, когда он собирался лететь самолетом и в первый раз отправлялся в отпуск за границу вместе с супругой.



Отдых в Эмиратах вызвал у ростовчанина бурю эмоций. Сергей восторгался отелем, сервисом, экскурсиями и море. Он даже не хотел уезжать обратно и предлагал друзьям продлить отдых на несколько дней. Как будто предчувствовал беду.







Встречать Сергея с Еленой приехал друг. Самолёт должен был приземлиться 01:20. Прошёл час, но посадку всё не объявляли. В Ростове лил дождь и дул сильный ветер. Самолёты, летевшие в Ростов, отправляли в Краснодар. Друг, решил, что и самолёт из Дубаи тоже направили в соседний регион.



О том, что произошла трагедия, Анатолий узнал около шести утра от своей тещи.

- Теща позвонила, сказала, что упал «Боинг». Я сначала ничего не понял. Потом включил новости и увидел в списках погибших брата, его жену и наших общих товарищей, – вспоминает брат Сергея. – Я плохо помню, что было дальше и весь этот день. Какое-то время у меня было помутнение. Жена дала мне успокоительное и мы поехали к маме.



В аэропорт Анатолий с супругой приехали около 11 часов. Там их встретили психологи. Стали что-то говорить, но мужчина был в таком состоянии, что начал искать и звать брата.

- Невозможно было поверить, мой родной брать погиб. Что его первое путешествие на самолете окажется последним, - с трудом говорит Анатолий. - Но самое страшное, что мы даже не могли проститься с ним. Удар самолета о землю был такой страшной силы, что от жертв почти ничего не осталось.



Для опознания останков Сергея все члены семьи сдали кровь. После долгих экспертиз ДНК, в конце мая 2016 года семья получила 65 небольших фрагментов тел. Сергея и Елену похоронили рядом с друзьями на Северном кладбище.

– Очень часто мне снится сон, в котором Сергей рассказывает как они разбились. Брат мне говорит, что самолет ударился хвостом, потом резко пошел на взлет и упал на бок. Я знаю, что всё было не так. Сотни раз смотрел видео, опубликованное в интернете. Но почему-то верю его словам больше…



Напомним, «Боинг 737» авиакомпании FlyDubai разбился в аэропорту Ростова ночью 19 марта. Лайнер упал при заходе на посадку. Все 55 пассажиров и семь членов экипажа самолета, летевшего из Дубая, погибли.

