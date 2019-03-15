С момента крушения «Боинга» в Ростове прошло ровно три года





Сегодня, 19 марта, - трёхлетняя годовщина крушения «Боинга-737» в Ростове. На борту находились 62 человека — 55 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли в результате столкновения с землёй в ростовском аэропорту. Самолёт компании FlyDubai прибыл из Арабских Эмиратов и собирался сесть при сложных метеорологических условиях.



Пилотам не удалось посадить лайнер с первого раза, и они пошли на второй круг. Самолёт вошёл в пике и рухнул на землю с высоты 100-200 метров. Трагедия случилась в 3 часа 52 минуты. Официальной причиной катастрофы признана ошибка командира борта в сложных метеоусловиях. После проверки выяснилось, что лётчик был дезориентирован в пространстве. Он подумал, что лайнер набирает высоту и отправил его в пике. Это решение и погубило 62 человека.



Среди погибших находились депутат Заксобрания Ростовской области Игорь Пакус и его жена. Пакус многие годы возглавлял областную больницу № 2. Также было обнаружено тело Олега Чистякова, руководителя «Центра пластической хирургии областной клинической больницы», а также его жены и шестилетнего сына.



Авиакатастрофа унесла жизни председателя территориальной избирательной комиссии Октябрьского района Ростова-на-Дону Елены Черновой и её мужа Дмитрия. Ещё одной жертвой стала 27-летняя Виктория, дочь главы администрации Азовского района Валерия Бевзюка.

Вместе с дончанами о безвременно ушедших скорбил весь мир. По эскизу заслуженного художника РФ Анатолия Скнарина в аэропорту на Шолохова установили памятную композицию «Прерванный полёт». Скульптура представляет собой падающую птицу.