На Дону сметана не прошла проверку на качество





Эксперты областного Департамента потребительского рынка оценили 11 образцов сметаны с полок донских магазинов.



Проверку на микроорганизмы не прошли «Новая деревня», «Большая кружка», «Фрау Му», «Горянка и «Страна Сметания» - в сметане нашли бактерии группы кишечной палочки.

- Наличие в продукции микроорганизмов является результатом нарушения санитарных норм либо в процессе производства, либо в процессе хранения, либо во время транспортировки и реализации продукции, - объяснила директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.



Кроме того, состав некоторых образцов не соответствует норме. Для удешевления товара производители торговых марок «Новая деревня», «Фрау Му», «Горянка» и «Кубанская» заменили молочный жир на растительный.