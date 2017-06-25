Авторизация

Регистрация
  • USD 59.54
  • EUR 67.69
Новости

Общество

0

На Дону сметана не прошла проверку на качество

На Дону сметана не прошла проверку на качество

Эксперты областного Департамента потребительского рынка оценили 11 образцов сметаны с полок донских магазинов.

Проверку на микроорганизмы не прошли «Новая деревня», «Большая кружка», «Фрау Му», «Горянка и «Страна Сметания» - в сметане нашли бактерии группы кишечной палочки.
- Наличие в продукции микроорганизмов является результатом нарушения санитарных норм либо в процессе производства, либо в процессе хранения, либо во время транспортировки и реализации продукции, - объяснила директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.

Кроме того, состав некоторых образцов не соответствует норме. Для удешевления товара производители торговых марок «Новая деревня», «Фрау Му», «Горянка» и «Кубанская» заменили молочный жир на растительный.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.