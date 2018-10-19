Житель Дона пропал по дороге из Подмосковья в Ростовскую область



Житель Дона пропал, возвращаясь из Подмосковья в Ростовскую область. 35-летний Сергей Соколов выехал из Подольска в поселок Целина 14 октября. В этот же день он перестал выходить на связь.



Известно, что Сергей ездил в Подольск на заработки. Спустя какое-то время мужчина решил вернуться домой. Так как денег у дончанина было немного, он отправился в путь автостопом. С 14 по 21 октября о Сергее ничего не было слышно.



Александр, муж сестры пропавшего, сообщил, что 21 октября сотрудники ДПС задержали Сергея на трассе между городами Орел и Тула. Дончанину выписали штраф за то, что он переходил дорогу в неположенном месте. Затем правоохранители подвезли Сергея до Белгородской области.

- На машине он добрался до границы между Липецкой и Воронежской областями. Там он был с 16 до 20 часов. Его узнала продавщица из магазина, где он покупал еду, - рассказал Александр.



Сергей сказал продавщице, что хочет заработать денег и доехать до Ростовской области. Вечером 21 октября он снова отправился в путь. Больше о мужчине ничего не известно.



Сейчас родственники разыскивают пропавшего. Рост мужчины - 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы короткие темные, глаза карие.



Всех, кто знает что-либо о местонахождении Сергея Соколова, просят позвонить по телефонам: 8-928- 776-27-25, 8-919-880-77-73, 8-928-161-57-61, 8-800-700-54-52 или 112.