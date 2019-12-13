Житель Ростовской области пропал без вести, уехав на заработки



Пропавшего без вести 38-летнего мужчину разыскивают в Ростовской области. Сергей Токарев уехал из хутора Потапов Волгодонского района 8 ноября, и с тех пор о нем ничего не известно.



Мужчина собирался на заработки в район реки Маныч. Однако позже перестал выходить на связь. Прохожие видели его в Семикаракорском районе, однако домой Сергей не вернулся и на связь с родными не вышел. Близкие обеспокоены и просят СМИ оказать помощь в поисках Сергея.



На вид ему - около 40 лет, рост - 176-178 сантиметров, выглядит худее и старше (фото сделано 10 лет назад), нос прямой, с горбинкой. Из особых примет: передний верхний зуб отколот на четверть, не выговаривает букву «л».



В день исчезновения был одет был в черную куртку, обут в летние туфли. Если у вас есть информация о местонахождении Сергея, просьба сообщить по телефонам: 8-918-850-15-11, 8-919-888-06-51 или 102.