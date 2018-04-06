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Канатную дорогу из центра к «Ростов Арене» предлагает запустить ростовчанин

Канатную дорогу из центра к «Ростов Арене» предлагает запустить ростовчанин
Канатную дорогу из центра к «Ростов Арене» предлагает запустить ростовчанин. Олег Поспелов опубликовал свою инициативу на популярном административном портале.

Активист считает, что новая дорога будет выполнять ряд важных функций:

1. Увеличится наполняемость стадиона «Ростов Арена», так как транспортная доступность к нему ограниченна. Допустим, пешком до него дойти проблематично!
2. Решается проблема доступности к набережной г. Ростова из-за крутого спуска на правом берегу. Особенно это касается людей старшего поколения.
3. Увеличится посещаемость Левбердона, особенно в межсезонье и зимний период. Это подхлестнет развитие инфраструктуры досуга и отдыха на Левом берегу Дона.
4. Сама по себе канатная дорога будет представлять для жителей города своеобразный досуговый аттракцион. Она будет подстегивать граждан отдохнуть в выходные и праздничные дни за городом.

Кроме того, предположительно, можно сделать четыре остановки: от музыкального театра вниз по Богатяновскому спуску, затем в конце Богатяновского спуска, на Левом берегу Дона и перед входом на «Ростов Арену».

Для рассмотрения петиции ей необходимо набрать 500 голосов. На данный момент у нее есть четыре.

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