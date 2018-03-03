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Фёдор Добронравов представил в Ростове лирическую комедию «Жили-были»

Фёдор Добронравов представил в Ростове лирическую комедию «Жили-были»
Фото: пресс-службы Reflexion Films

Предпремьерный показ картины «Жили-были» состоялся 4 марта в кинотеатре «Киномакс-Дон» в Ростове. Актёр из Таганрога Фёдор Добронравов не только сыграл в фильме главную роль, но и впервые выступил в качестве продюсера. Народный артист России рассказал о том, как снималась картина.

Действие комедии происходит в российской глубинке, деревне Чудиново. Там остались жить одни старики: двое одиноких мужчин и внезапно овдовевшая женщина. Пенсионеры решают побороться за сердце единственной в деревне дамы. Любовный треугольник разыгрывают актёры Фёдор Добронравов, Роман Мадянов и Ирина Розанова.

Фёдор Добронравов представил в Ростове лирическую комедию «Жили-были»
Фото: Fedordobronravov.ru

Создатели фильма долго не могли найти подходящее место для съёмок. Заброшенной деревни не оказалось ни на Юге России, ни в районе центральной чернозёмной части. Подходящее место отыскали в Ленинградской области, в деревне Шондовичи, где живут девять человек. Местные жители приютили у себя актёрский состав и съёмочную группу.
- Эта деревушка отрезана от мира, - рассказал Фёдор Добронравов, - когда поднимается река, её даже невозможно покинуть. В деревне нет ни магазинов, ни сотовой связи. В Санкт-Петербурге мы купили маленький усилитель и повесили его на берёзу. Связь показывала лишь одно отделение, и то не всегда.

Фёдор Добронравов представил в Ростове лирическую комедию «Жили-были»
Фото: Afisha.ru

В изолированности от цивилизации народный артист России видит свою прелесть.
- Эти люди руками могут делать всё! - восторгается Фёдор Викторович местными обитателями. - Мы с вами погибнем, как только наступит компьютерная война, а они — нет, ведь у деревенских нет гаджетов.

К слову, актёр предпринимал попытки решить проблемы местных жителей. Когда в Шондовичах случается полноводье, речная льдина рушит мост и уносит его в Балтику. Каждый год, со времён Ивана Грозного, жители деревни устанавливают его заново.
- Я попросил главу поселения построить для людей подвесной мост, который выстоит полноводье, - рассказывает Фёдор Добронравов. - Мэр пообещал исполнить мою просьбу, однако спустя два года мост в деревне так и не появился.

Лирическая комедия «Жили-были» учит молодое поколение не забывать стариков, которые доживают свой век в глухих деревнях. Фёдор Добронравов хотел снять фильм о людях, у которых не изменилось понятие о дружбе, любви и Боге.

В широкий прокат картина выйдет 15 марта.

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