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В Ростовской области задержали беглого бывшего правоохранителя из Омска

В Ростовской области задержали беглого бывшего правоохранителя из Омска
На границе Украины с Ростовской областью задержали беглого полицейского. Об этом сообщает портал Город55.

Издание информирует, что молодой боец ММА и бывший полицейский Никита Федоненко подозревается в организации студенческой банды, более года нападавшей на граждан определенной национальности.

Следствие считает, что одно из нападений этой группировки закончилось смертью уроженца Армении, которого заманили в ловушку.

Никиту в родном городе знают как доброго и отзывчивого юношу. Там, где он занимался, было много ребят других национальностей, и Федоненко одинаково со всеми хорошо общался.

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