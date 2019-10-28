Экс-депутата гордумы Ростова, обвиняемого в причастности к 20 убийствам, задержали на Украине



На Украине задержали бывшего депутата ростовской гордумы, обвиняемого в причастности к 20 убийствам. Андрей Чабанов, сын экс-директора СК «ВАНТ», с 2013 года находился в федеральном розыске. Как выяснилось, он скрывался в Харькове под фамилией Зима.



Сотрудники службы безопасности Украины задержали Чабанова 22 октября, сообщает портал «Надзвичайні новини».



В 2013-м Следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело по статьям «Убийство» и «Бандитизм». Московский суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Розыском Андрея Чабанова занимался Интерпол.



По версии следствия, он был участником группировки, промышляющей разбоем, вымогательством, похищением людей и заказными убийствами. Главарём банды являлся Дмитрий Лесняков, который был знаком с Чабановым с детства. Вращаясь в преступных кругах в 90-х годах, они вместе построили бизнес, занимаясь возведением зданий на Юге России. До 2010 года Андрей Чабанов занимал пост депутата гордумы Ростова-на-Дону. В 2009-м его сообщника Леснякова задержали. Вскоре правоохранители занялись розыском и самого Чабанова. Спустя около семи лет его нашли в Харькове, где он скрывался под другой фамилией.



Напомним, его отец, бывший владелец строительной компании «ВАНТ», находится за решёткой по обвинению в хищении денег дольщиков.