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В Ростовской области под колёсами поезда погиб молодой житель Азовского района

В Ростовской области под колёсами поезда погиб молодой житель Азовского района
В Ростовской области грузовой поезд насмерть сбил молодого человека.

ЧП произошло около 15 часов 18 февраля на 26-м километре перегона Азов – Кулешовка. Погибшим оказался 22-летний житель Азовского района.
- В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО. - По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение.

По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение пешеходом правил безопасности.

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