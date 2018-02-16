В Ростовской области под колёсами поезда погиб молодой житель Азовского района
В Ростовской области грузовой поезд насмерть сбил молодого человека.
ЧП произошло около 15 часов 18 февраля на 26-м километре перегона Азов – Кулешовка. Погибшим оказался 22-летний житель Азовского района.
- В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО. - По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение.
По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение пешеходом правил безопасности.