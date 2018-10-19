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В Ростовской области мужчина обокрал несколько квартир почти на миллион рублей

В Ростовской области мужчина обокрал несколько квартир почти на миллион рублей
В Таганроге местный житель обокрал несколько квартир почти на миллион рублей. В отношении 45-летнего таганрожца заведено дело по статье «Кража».

По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, мужчина проникал в квартиры через окна, отжимая их отверткой. Брал все, что попадалось под руку: драгоценности, электронику, деньги.

Общая сумма ущерба составила более одного миллиона рублей. Часть украденного мужчина вывез в Ростов-на-Дону и продал.

- Часть похищенного у него изъяли и вернули законным владельцам, - добавили в ведомстве. - В отношении мужчины заведено дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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