В Ростовской области мужчина обокрал несколько квартир почти на миллион рублей



В Таганроге местный житель обокрал несколько квартир почти на миллион рублей. В отношении 45-летнего таганрожца заведено дело по статье «Кража».



По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, мужчина проникал в квартиры через окна, отжимая их отверткой. Брал все, что попадалось под руку: драгоценности, электронику, деньги.



Общая сумма ущерба составила более одного миллиона рублей. Часть украденного мужчина вывез в Ростов-на-Дону и продал.



- Часть похищенного у него изъяли и вернули законным владельцам, - добавили в ведомстве. - В отношении мужчины заведено дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.