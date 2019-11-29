Ростовчанин обокрал сестру жены почти на три миллиона рублей



В Ростове мужчина обокрал сестру своей жены. Предполагаемого преступника задержали 29 ноября.



По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, ростовчанка пришла к своей сестре, попросив оставить на хранение свои драгоценности и деньги. Супруг сестры решил воспользоваться этим. Он сдал драгоценности в ломбард, а деньги потратил. Общая сумма ущерба составила 2 миллиона 600 тысяч рублей.



- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в ведомстве. - Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



Сотрудники полиции изъяли большую часть ювелирных украшений и вернули владелице.