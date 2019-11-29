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Ростовчанин обокрал сестру жены почти на три миллиона рублей

Ростовчанин обокрал сестру жены почти на три миллиона рублей
В Ростове мужчина обокрал сестру своей жены. Предполагаемого преступника задержали 29 ноября.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, ростовчанка пришла к своей сестре, попросив оставить на хранение свои драгоценности и деньги. Супруг сестры решил воспользоваться этим. Он сдал драгоценности в ломбард, а деньги потратил. Общая сумма ущерба составила 2 миллиона 600 тысяч рублей.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в ведомстве. - Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Сотрудники полиции изъяли большую часть ювелирных украшений и вернули владелице.

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