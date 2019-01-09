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В Ростовской области иномарка столкнулась с щитом АЗС: пострадали четыре пассажира

В Ростовской области иномарка столкнулась с щитом АЗС: пострадали четыре пассажира
В Ростовской области автомобиль «Рено Логан» столкнулся с щитом заправки. Авария случилась 11 января около 6 часов. Информацию о ДТП передает DonDay Азов.

По предварительным данным, 49-летний водитель «Рено» двигался по трассе Ростов – Азов. Известно, что мужчина превысил скорость. На 11-м километре автодороги иномарка выехала на обочину. После этого машина врезалась в щит заправки.

В дорожно-транспортном происшествии пострадали четыре человека, находившиеся в салоне «Рено». С травмами женщин 37, 40, 42 и 44 лет госпитализировали.

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