В Ростове при ДТП иномарка залетела под «ГАЗель»: пострадали два человека





В субботу, 20 апреля, в Ростове произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Авария случилась около 5:30 на улице Ларина.



По предварительным данным, 34-летний водитель «Рено Логана» в районе дома № 26 потерял управление и врезался в припаркованную машину такой же модели. После этого «Логан» залетел под грузовую «ГАЗель», а второй «Рено Логан» откатился и врезался в столб.



В результате аварии пострадали водитель и 37-летний пассажир «Рено», ставшего виновником ДТП. На «скорой» их доставили в больницу.