Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове при ДТП иномарка залетела под «ГАЗель»: пострадали два человека

В Ростове при ДТП иномарка залетела под «ГАЗель»: пострадали два человека

В субботу, 20 апреля, в Ростове произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Авария случилась около 5:30 на улице Ларина.

По предварительным данным, 34-летний водитель «Рено Логана» в районе дома № 26 потерял управление и врезался в припаркованную машину такой же модели. После этого «Логан» залетел под грузовую «ГАЗель», а второй «Рено Логан» откатился и врезался в столб.

В результате аварии пострадали водитель и 37-летний пассажир «Рено», ставшего виновником ДТП. На «скорой» их доставили в больницу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.