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В Ростове задержали мужчину, разгромившего надгробия на кладбище

В Ростове задержали мужчину, разгромившего надгробия на кладбище
В Ростове задержали мужчину, который разбил несколько надгробий на Северном кладбище. Происшествие случилось 13 августа.

Очевидцы сообщают, что вандал ходил по территории кладбища, голыми руками уничтожая надгробия и ограды. В итоге свидетели инцидента вызвали полицию.

Приехавшим на место стражам порядка пришлось силой усмирять буйного мужчину. Задержать его удалось не сразу, полицейским помогли рабочие кладбища.

– После задержания преступника направили в психдиспансер. В настоящее время он находится там, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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