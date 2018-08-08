В Ростове задержали мужчину, разгромившего надгробия на кладбище



В Ростове задержали мужчину, который разбил несколько надгробий на Северном кладбище. Происшествие случилось 13 августа.



Очевидцы сообщают, что вандал ходил по территории кладбища, голыми руками уничтожая надгробия и ограды. В итоге свидетели инцидента вызвали полицию.



Приехавшим на место стражам порядка пришлось силой усмирять буйного мужчину. Задержать его удалось не сразу, полицейским помогли рабочие кладбища.



– После задержания преступника направили в психдиспансер. В настоящее время он находится там, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.