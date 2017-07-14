В Ростове пьяный водитель врезался на автомобиле в асфальтовый каток



В Ростове пьяный водитель врезался на автомобиле в асфальтовый каток. Инцидент произошел в ночь с 15 на 16 июля на улице 2-ой Краснодарской.



Как рассказала очевидец событий Rostov.ru, рабочие уже несколько дней ремонтируют там дорогу. В ночь, когда произошла авария, на улице 2-я Краснодарская находились несколько катков. В один из них, который стоял на обочине, врезался парень на автомобиле.



-У машины была смята передняя часть, а из под капота валил пар, - сообщила свидетельница происшествия. – В этом автомобиле сидела компания молодых людей. Судя по всему, водитель был пьян. Он не смог сразу выговорить название улицы, когда вызывал эвакуатор. Не дождавшись сотрудников аварийной службы, компания уехала, оставив автомобиль.