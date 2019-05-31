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В Новочеркасске пьяный водитель разбил три машины на светофоре

В Новочеркасске пьяный водитель разбил три машины на светофоре
Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Новочеркасске. Авария произошла на улице Пушкинской 1 июня.

По предварительной информации, водитель «Лады Калины» не смог остановиться и врезался в притормозившую на светофоре «Киа Рио». В результате удара иномарку отбросило на автомобиль «Лада Ларгус», стоявший перед ним, сообщает DonDay Новочеркасск.

Когда виновник ДТП вышел из машины, стало понятно, что он был пьян. Владельцы разбитых автомобилей вызвали полицию. Прибывшие инспекторы ГИБДД составили на водителя «Лады» административный протокол. Машину мужчины доставили на штрафстоянку.

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