В Ростове нашли пропавшую несколько дней назад женщину на иномарке



Фото: Nur.kz



Спустя несколько дней в Ростове нашли пропавшую местную жительницу. Ростовчанка уехала из дома на своём автомобиле 19 октября. О том, куда она отправляется, женщина никому не сказала, а её телефон не отвечал.



Родственники забили тревогу и обратились в полицию. Правоохранители пытались установить местонахождение пропавшей. Её удалось найти 23 октября. В полицию позвонили очевидцы и сообщили, что недалеко от школы № 100 на бульваре Комарова в машине сидит женщина, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения.



Когда полицейские приехали на место, оказалось, что в салоне автомобиля находилась пропавшая ростовчанка. Где она была все эти дни, пока не известно.