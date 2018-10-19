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В Ростове нашли пропавшую несколько дней назад женщину на иномарке

В Ростове нашли пропавшую несколько дней назад женщину на иномарке
Фото: Nur.kz

Спустя несколько дней в Ростове нашли пропавшую местную жительницу. Ростовчанка уехала из дома на своём автомобиле 19 октября. О том, куда она отправляется, женщина никому не сказала, а её телефон не отвечал.

Родственники забили тревогу и обратились в полицию. Правоохранители пытались установить местонахождение пропавшей. Её удалось найти 23 октября. В полицию позвонили очевидцы и сообщили, что недалеко от школы № 100 на бульваре Комарова в машине сидит женщина, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения.

Когда полицейские приехали на место, оказалось, что в салоне автомобиля находилась пропавшая ростовчанка. Где она была все эти дни, пока не известно.

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