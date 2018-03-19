В центре Ростова упавший ствол дерева убил 21-летнюю девушку



Фото: vk.com/etorostovnadonu



В Ростове 21-летняя девушка погибла в результате падения дерева. ЧП произошло около 12 часов 21 марта на улице Пушкинской.



По словам очевидцев, ростовчанка шла по пешеходной части. Внезапно на неё обрушилась часть дерева. Девушка погибла на месте происшествия. В этот момент рядом находились женщина и ребёнок. По счастливой случайности, они не пострадали. Но свидетели утверждают, что ветка дерева задела коляску.

- В настоящее время следствием выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств и причин произошедшего, - прокомментировали в следственном управлении Ростовской области. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



Добавим, что сегодня, 21 марта, в Ростове сильный ветер. По данным синоптиков, его скорость - 15-20 м/с, порывы достигают 24 м/с.