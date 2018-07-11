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Подозреваемого в педофилии мужчину задержали в Ростовской области: видео

Подозреваемого в педофилии мужчину задержали в Ростовской области: видео
В базе отдыха под Новочеркасском местные жители задержали мужчину, пристававшего к несовершеннолетним девочкам. Происшествие случилось около 22 часов 12 июля, сообщает портал DonDay Новочеркасск.

По словам очевидцев, мужчина пришел на базу с двумя девочками 9 и 12 лет. Он стал возбуждаться, держа за руку 9-летнюю и трогая за половые органы вторую девочку. Отдыхающие, ставшие свидетелями сексуального домогательства к несовершеннолетним, решили помешать мужчине закончить начатое.

Они подбежали к негодяю и задержали его до тех пор, пока не прибыли полицейские. На камеру мужчина рассказал, что он приехал из Таджикистана на заработки.

Полицейские арестовали злоумышленника для дальнейшего разбирательства.

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