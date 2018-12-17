Пенсионерка сгорела в собственном доме в Ростовской области



В Красносулинском районе во время пожара погибла 74-летняя женщина. ЧП произошло в посёлке Пригородном 18 декабря около двух часов ночи.



Ночью в одном из домов началось возгорание. Когда спасатели прибыли на место, пламя полыхало на площади 12 квадратных метров. Пока они боролись с огнём, в помещении сгорела женщина, не сумев выбраться из дома.



- В ликвидации пожара участвовали шесть человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.



Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.