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Пенсионерка сгорела в собственном доме в Ростовской области

Пенсионерка сгорела в собственном доме в Ростовской области
В Красносулинском районе во время пожара погибла 74-летняя женщина. ЧП произошло в посёлке Пригородном 18 декабря около двух часов ночи.

Ночью в одном из домов началось возгорание. Когда спасатели прибыли на место, пламя полыхало на площади 12 квадратных метров. Пока они боролись с огнём, в помещении сгорела женщина, не сумев выбраться из дома.

- В ликвидации пожара участвовали шесть человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

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