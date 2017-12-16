Пенсионерка попала под колёса автоледи в Таганроге





В Таганроге пожилая женщина пострадала в результате ДТП.



Дорожное происшествие случилось 18 декабря около 18 часов на улице Выгонной. Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 29-летняя водитель «Хендая Акцент» сбила пенсионерку, когда та переходила дорогу в неустановленном месте. Девушка не успела затормозить, когда заметила внезапно вышедшего на дорогу пешехода.

- С травмами 78-летнюю пострадавшую доставили в больницу, - добавили в ведомстве.



Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.