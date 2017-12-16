Авторизация

Регистрация


  • USD 58.61
  • EUR 69.17
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Пенсионерка попала под колёса автоледи в Таганроге

Пенсионерка попала под колёса автоледи в Таганроге

В Таганроге пожилая женщина пострадала в результате ДТП.

Дорожное происшествие случилось 18 декабря около 18 часов на улице Выгонной. Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 29-летняя водитель «Хендая Акцент» сбила пенсионерку, когда та переходила дорогу в неустановленном месте. Девушка не успела затормозить, когда заметила внезапно вышедшего на дорогу пешехода.
- С травмами 78-летнюю пострадавшую доставили в больницу, - добавили в ведомстве.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.