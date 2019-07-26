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В Таганроге девушка-пешеход попала под колёса иномарки

В Таганроге девушка-пешеход попала под колёса иномарки
Фото для иллюстрации

Автоледи за рулём иномарки сбила пешехода в Таганроге. ДТП произошло на улице Бабушкина 28 июля около 20:30.

Возле дома № 49а 19-летняя девушка стала переходить дорогу. По предварительной информации, она пересекала проезжую часть в неположенном месте, при этом «зебра» находилась в поле видимости.

По улице в это время ехала 30-летняя автоледи за рулём «Хендай Солярис». Она сбила пешехода. С травмами потерпевшая была доставлена в больницу.

В отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области добавили, что по факту ДТП проводится проверка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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