Налетчиков на автомойку задержали в Ростове





В Ростове задержали подозреваемых в ограблении автомойки на улице Пескова.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области, грабителей задержали в тот же день в Первомайском районе города.

- Подозреваемых в нападении на автомойку задержали сотрудники ГИБДД, - добавили в донском главке. – Задержанные доставлены в отдел полиции.



Напомним, нападение произошло днем 21 марта. Грабители на автомобиле «Опель Астра» подъехали к автомойке на улице Пескова. Убедившись, что поблизости никого нет, они ударили монтировкой администратора сервиса. Затем налетчики забрали две коробки с деньгами и скрылись на иномарке.