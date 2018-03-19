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Налетчиков на автомойку задержали в Ростове

Налетчиков на автомойку задержали в Ростове

В Ростове задержали подозреваемых в ограблении автомойки на улице Пескова.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области, грабителей задержали в тот же день в Первомайском районе города.
- Подозреваемых в нападении на автомойку задержали сотрудники ГИБДД, - добавили в донском главке. – Задержанные доставлены в отдел полиции.

Напомним, нападение произошло днем 21 марта. Грабители на автомобиле «Опель Астра» подъехали к автомойке на улице Пескова. Убедившись, что поблизости никого нет, они ударили монтировкой администратора сервиса. Затем налетчики забрали две коробки с деньгами и скрылись на иномарке.

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