На Дону женщину, не защитившую дочь от насильника, лишили родительских прав



На Дону женщину, не защитившую дочь от насильника, лишили родительских прав. Трагедия случилась в Миллеровском районе.



Женщина пригласила к себе домой товарища Константина Г. Вместе приятели распивали спиртное. После застолья мать девочки решила отдохнуть. В это время Константин Г. пошел в комнату к дочери приятельницы и надругался над ней. Женщина даже не попыталась защитить своего ребенка от издевательств мужчины.



После происшествия она проходила курсы лечения от алкоголизма. Однако летом женщина все равно уклонялась от исполнения своих материнских обязанностей. В итоге Миллеровский районный суд лишил горе-мать родительских прав. Девочку отдали под опеку бабушке.



Насильника арестовали правоохранители. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».



- Миллеровский районный суд признал мужчину виновным, - отметили в прокуратуре Ростовской области. – Константин Г. приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год и шесть месяцев.



Приговор в законную силу не вступил.

