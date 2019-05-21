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В Ростовской области осудили мать, дочь которой насиловал отчим

В Ростовской области осудили мать, дочь которой насиловал отчим
Жительницу Каменского района осудили за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. 38-летняя женщина не защитила несовершеннолетнюю дочь от мужа-насильника.

Мать практически не занималась воспитанием девочки. Женщина не заметила, что её супруг насилует дочь. А когда узнала о происходящем, не приняла никаких мер, чтобы защитить своего ребёнка.
- Достоверно зная, что в отношении девочки супруг неоднократно совершал сексуальное насилие, подсудимая не встала на защиту интересов дочери, не пресекла противоправные действия и в правоохранительные органы не обратилась, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил её к 180 часам обязательных работ. Сейчас решается вопрос о лишении осужденной родительских прав.

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