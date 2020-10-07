В выходные жителям Ростовской области не рекомендуют выходить из дома
Дончанам посоветовали оставаться дома в связи с увеличением заболевших коронавирусом. Об этом 8 октября сообщили в Министерстве здравоохранения РФ.
Дончанам также рекомендовали не посещать общественные места и публичные мероприятия. По возможности нужно ограничить использование общественного транспорта и воздержаться от приема гостей.
Проводя выходные дома, в кругу близких, жители донского региона смогут снизить риски собственного заражения.