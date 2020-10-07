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В выходные жителям Ростовской области не рекомендуют выходить из дома

В выходные жителям Ростовской области не рекомендуют выходить из дома
Дончанам посоветовали оставаться дома в связи с увеличением заболевших коронавирусом. Об этом 8 октября сообщили в Министерстве здравоохранения РФ.

Дончанам также рекомендовали не посещать общественные места и публичные мероприятия. По возможности нужно ограничить использование общественного транспорта и воздержаться от приема гостей.

Проводя выходные дома, в кругу близких, жители донского региона смогут снизить риски собственного заражения.

Теги: COVID-19 в Ростовской области COVID-19

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