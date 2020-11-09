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Исхудавшего до изнеможения Валерия Леонтьева не узнали поклонники

Исхудавшего до изнеможения Валерия Леонтьева не узнали поклонники
Поклонники не узнали исхудавшего Валерия Леонтьева. Артист сбросил еще восемь килограммов.

В последнее время знаменитого певца можно редко увидеть на экранах телевизоров, и в «Инстаграме» он появляется редко. Артист живет в Майами и практически не принимает участия в телевизионных проектах. Впервые за период пандемии 71-летний певец прилетел в Москву на несколько дней, после чего отправился в солнечный Дубай. Несмотря на загруженность певца, поклонникам Леонтьева удалось с ним встретиться. При встрече фанаты были удивлены его внешним видом и даже не сразу смогли узнать изменившегося кумира - таким худым Валерия Леонтьева еще не видели.

Как сообщает Starhit, артист добился такого результата, не прибегая к помощи специальных диет. Звезда российской эстрады ежедневно занимается спортом, соблюдает режим дня и правильно питается.

Из Эмиратов Валерий Леонтьев снова отправится в Америку, где пробудет до декабря - в этом году у него запланировано несколько съемок в новогодних программах. На корпоративы певца пока не зовут, однако в период коронавируса у всех артистов с этим тяжело. Отметим, за одно 40-минутное выступление Леонтьев получает гонорары до 80-100 тысяч евро.

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