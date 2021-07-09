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ЖФК «Ростов» уступил ЦСКА

ЖФК «Ростов» уступил ЦСКА
В текущем сезоне соперники уже встречались. Тогда, в первом туре чемпионата, «Ростов» сенсационно сыграл вничью с одним из лидеров российского женского футбола – 0:0. Команды были близки к этому результату и на этот раз, но ЦСКА всё-таки победу вырвал.

Весь матч москвички владели заметным территориальным преимуществом. «Ростов» же играл от обороны, и получалось хорошо. Подопечные Натальи Карасёвой иногда даже угрожали воротам грозного оппонента. На 83-й минуте Екатерина Братко получила красную карточку и оставила ЦСКА в меньшинстве. Казалось, южанки увезут из Москвы один турнирный балл, но немного не хватило сил в конце. «Красно-синие» всё-таки затолкали мяч в ворота «Ростова» - Маргарита Черномырдина, 0:1. Времени на то, чтобы отыграться, почти не было. Итог – проигрыш «жёлто-синих».

В остальных матчах игрового дня «Звезда-2005» (Пермь) переиграла на чужом поле «Енисей» (Красноярск) - 1:0, «Локомотив» (Москва) в гостях разбил ЖФК «Краснодар» - 3:0, а «Чертаново» (Москва) с минимальным счётом превзошло дома «Рубин» (Казань) - 1:0.

В турнирной таблице российской Суперлиги «Ростов» расположился на 7-м месте из 10. 17 июля команда Натальи Карасёвой сыграет дома с пермской «Звездой-2005».

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