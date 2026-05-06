Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Таганроге в ДТП с мотоциклом пострадали двое взрослых и подросток

В Таганроге в ДТП с мотоциклом пострадали двое взрослых и подросток
В Таганроге в ДТП с мотоциклом пострадали двое взрослых и подросток. Авария случилась 5 мая.

В тот день вечером 51-летний водитель автомобиля «Дэу» ехал по улице 4-я Линия. У дома № 2б он начал поворачивать направо. Во время маневра шофер не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Эндуро». В тот момент 29-летний водитель двухколесного транспорта двигался в попутном направлении. В результате чего транспортные средства столкнулись.

- В ДТП водитель мотоцикла, его 39-летний пассажир и 15-летний пассажир автомобиля «Дэу» получили различные травмы и доставлены в медицинские учреждения, - уточнили в Госавтоинспекции по региону.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика