- В ДТП водитель мотоцикла, его 39-летний пассажир и 15-летний пассажир автомобиля «Дэу» получили различные травмы и доставлены в медицинские учреждения, - уточнили в Госавтоинспекции по региону.

В Таганроге в ДТП с мотоциклом пострадали двое взрослых и подросток. Авария случилась 5 мая.В тот день вечером 51-летний водитель автомобиля «Дэу» ехал по улице 4-я Линия. У дома № 2б он начал поворачивать направо. Во время маневра шофер не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Эндуро». В тот момент 29-летний водитель двухколесного транспорта двигался в попутном направлении. В результате чего транспортные средства столкнулись.