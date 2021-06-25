ЖФК «Ростов» разошелся миром с «Рязанью-ВДВ»

В таблице Суперлиги «Ростов» «десантниц» опережал, потому рассматривался как фаворит. Однако команда гостей смогла не только навязать борьбу, но и увезти из южной столицы очко.Первый тайм остался за желто-синими. Ростовчанки много атаковали и подолгу осаждали ворота «Рязани-ВДВ». Забить в стартовые минуты не получилось, но на 30-й минуте южанки все-таки повели в счете. Анна Пешкова отметилась «бильярдным» ударом в дальний нижний угол после паса Марины Качмазовой – 1:0.Во второй части вечера рязанки прибавили и временами просто доминировали. Долгое время гости не могли сравнять счёт – отлично играла стражница ростовский ворот Кристина Федорова, однако на 80-й минуте мяч все-таки побывал в ее воротах. После высокой подачи со штрафного выше всех выпрыгнула Дарья Еременкова – 1:1. Итог – боевая ничья.В остальных матчах игрового дня «Енисей» (Красноярск) обыграл дома ЦСКА (Москва) 1:0, «Рубин» (Казань) на своем поле уступил «Зениту» (Санкт-Петербург) 0:2, «Локомотив» (Москва) был сильнее «Звезды-2005» (Пермь) 3:0, а «Чертаново» (Москва) минимально переиграло «Краснодар» 1:0.В таблице ростовчанки пока на 6 месте из 10, плюс одна игра в запасе. 4 июля желто-синие сыграют в Красноярске с «Енисеем».