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Защитник «Ростова» попал в список лучших исполнителей пенальти первого этапа РПЛ

Защитник «Ростова» попал в список лучших исполнителей пенальти первого этапа РПЛ
Защитник «Ростова» Максим Осипенко попал в список лучших исполнителей пенальти по итогам первого этапа Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Центральный защитник успешно реализовал четыре штрафных удара. Такой же результат показал полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко. Замыкает тройку лидеров нападающий «Рубина» Даку, который забил три пенальти.

Стоит отметить, что 30-летний Осипенко уже не раз демонстрировал высокую результативность на первом этапе чемпионата России. Кроме того, он вошел в число лучших игроков РПЛ по количеству перехватов мяча.
Фото: ФК Ростов
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