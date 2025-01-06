Защитник «Ростова» попал в список лучших исполнителей пенальти первого этапа РПЛ

Фото: ФК Ростов

Защитник «Ростова» Максим Осипенко попал в список лучших исполнителей пенальти по итогам первого этапа Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Центральный защитник успешно реализовал четыре штрафных удара. Такой же результат показал полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко. Замыкает тройку лидеров нападающий «Рубина» Даку, который забил три пенальти.Стоит отметить, что 30-летний Осипенко уже не раз демонстрировал высокую результативность на первом этапе чемпионата России. Кроме того, он вошел в число лучших игроков РПЛ по количеству перехватов мяча.