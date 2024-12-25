Футболист «Ростова» вошел в список лучших игроков ноября-декабря РПЛ

Фото: ФК Ростов

Футболист «Ростова» Максим Осипенко был отмечен экспертами Российской премьер-лиги как один из лучших игроков ноября и декабря.В ходе матчей Осипенко продемонстрировал впечатляющую статистику: он совершил 60 успешных перехватов мяча. Благодаря этому 30-летний игрок занял седьмое место в рейтинге лучших.Лидером же стал футболист «Спартака» Манфред Угальде, который забил 9 голов, нанёс 24 удара и попал в створ ворот 16 раз. Стоит отметить, что в первой части чемпионата России Осипенко уже демонстрировал высокие результаты и входил в число лучших игроков.Максим Осипенко — воспитанник омского футбола. Свою профессиональную карьеру он начал в местном клубе «Иртыш», выступающем в ПФЛ. В 2016 году он перешёл в «Факел» из Воронежа, который играет в ФНЛ. С лета 2019 года он выступал за «Тамбов» и сыграл за эту команду 17 матчей в РПЛ, забив один гол.В январе 2020 года Осипенко перешёл в «Ростов», подписав контракт на 4,5 года. В этом году он также был включён в состав сборной России.