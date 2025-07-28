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В результате пожара в автосервисе Ростовской области погиб мужчина

В результате пожара в автосервисе Ростовской области погиб мужчина
В результате пожара в автосервисе Ростовской области погиб мужчина. Трагедия случилась в Гуково в ночь на 28 июля.

Пожар случился на улице Колодезной. Люди увидели огонь и сразу позвонили в пожарную службу. На место происшествия прибыли 13 пожарных на пяти машинах.

В ходе тушения пожара было обнаружено тело мужчины. Также огонь уничтожил шесть автомобилей.

Как уточнили в ГУ МЧС по региону, площадь возгорания составила 1200 квадратных метров.
Фото: ГУ МЧС РО
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