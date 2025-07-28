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В Ростовском зоопарке произошло пополнение в семействе гривистых баранов

В Ростовском зоопарке произошло пополнение в семействе гривистых баранов
В Ростовском зоопарке произошло радостное событие — пополнение в семействе гривистых баранов. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы зоопарка города Ростова-на-Дону.

Двое детенышей появились на свет совершенно здоровыми и любопытными. Первые несколько дней самка находилась со своим потомством в укромном месте, но затем она присоединилась к стаду. Мать кормит малышей молоком в течение трёх-четырёх месяцев.

Гривистые бараны, или аудады, — это крупные копытные животные, которые обитают в Северной Африке, а также были акклиматизированы в некоторых районах Испании и Северной Америки.
Фото: Ростовский зоопарк
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