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Игроки «Ростова» отметились результатами в первом этапе Российской Премьер-Лиги. В пресс-службе чемпионата России подвели итоги пяти месяцев.В 15-м туре двое футболистов «Ростова» показали отличную игру. Иван Комаров и Андрей Лангович стали одними из самых результативных молодых игроков матча. Комаров забил два гола, что помогло команде одержать победу. Это прервало серию поражений «Ростова», которая длилась два месяца.В пятнадцати матчах чемпионата России Максим Осипенко, защитник, продемонстрировал результативную игру. Он 157 раз успешно перехватывал мяч и отдавал его своей команде. Кроме того, Осипенко активно участвовал в обороне, делая точные пасы и подбирая мячи после ударов соперников. Благодаря своим достижениям Осипенко занял первое место среди всех игроков России.Несмотря на достижения футболистов, «Ростов» находится на восьмой строчке в таблице из шестнадцати команд. Команда провела пятнадцать матчей, из которых выиграла четыре.