Игроки «Ростова» отличились в матчах первого этапа чемпионата России
Игроки «Ростова» отметились результатами в первом этапе Российской Премьер-Лиги. В пресс-службе чемпионата России подвели итоги пяти месяцев.
В 15-м туре двое футболистов «Ростова» показали отличную игру. Иван Комаров и Андрей Лангович стали одними из самых результативных молодых игроков матча. Комаров забил два гола, что помогло команде одержать победу. Это прервало серию поражений «Ростова», которая длилась два месяца.
В пятнадцати матчах чемпионата России Максим Осипенко, защитник, продемонстрировал результативную игру. Он 157 раз успешно перехватывал мяч и отдавал его своей команде. Кроме того, Осипенко активно участвовал в обороне, делая точные пасы и подбирая мячи после ударов соперников. Благодаря своим достижениям Осипенко занял первое место среди всех игроков России.
Несмотря на достижения футболистов, «Ростов» находится на восьмой строчке в таблице из шестнадцати команд. Команда провела пятнадцать матчей, из которых выиграла четыре.