Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В суде не удалось допросить свидетелей защиты экс-министра транспорта Ростовской области

В суде не удалось допросить свидетелей защиты экс-министра транспорта Ростовской области
Допросить свидетелей защиты Виталия Кушнарева не удалось. Об этом сообщает порта DonDay.

В Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону прошло очередное заседание по делу бывшего министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева. Начало слушаний, запланированное на 10:30. Однако заседание задержалось на два с половиной часа из-за того, что экс-чиновника доставили позже назначенного времени.

Защита Кушнарева планировала представить свидетелей, но из-за задержки их допрос так и не состоялся. В ходе заседания были предъявлены акты о приемке работ, связанных со строительством «Западной хорды».
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.