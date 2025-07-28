В суде не удалось допросить свидетелей защиты экс-министра транспорта Ростовской области

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Допросить свидетелей защиты Виталия Кушнарева не удалось. Об этом сообщает порта DonDay.В Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону прошло очередное заседание по делу бывшего министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева. Начало слушаний, запланированное на 10:30. Однако заседание задержалось на два с половиной часа из-за того, что экс-чиновника доставили позже назначенного времени.Защита Кушнарева планировала представить свидетелей, но из-за задержки их допрос так и не состоялся. В ходе заседания были предъявлены акты о приемке работ, связанных со строительством «Западной хорды».