В Ростовской области матерям с пятью и более детьми повысят пенсии после перерасчета

Фото: Donday

Многодетным матерям Ростовской области пересчитают пенсии: выплаты вырастут уже в 2026 году. Об этом сообщило региональное отделение Социального фонда России (СФР). Перерасчет коснется женщин, воспитавших пять и более детей.Начиная с декабря, многодетные мамы, достигшие пенсионного возраста, могут подавать заявления о перерасчете пенсии. По оценкам СФР, эта инициатива затронет более 6 тысяч жительниц Ростовской области. На данный момент около 4,4 тысячи матерей уже подали необходимые документы.Существенное изменение, которое повлияет на размер выплат, – учет в страховом стаже ухода за каждым ребенком, а не только за первыми четырьмя, как это было ранее. С 2026 года вступят в силу поправки, предусматривающие начисление дополнительных пенсионных коэффициентов за пятого, шестого и последующих детей. За каждого ребенка предусмотрены отдельные коэффициенты: 2,7 – за первого, 5,4 за – второго, 8,1 – за третьего и всех последующих.Приятной новостью является то, что перерасчет будет произведен не только для женщин, планирующих выйти на пенсию в 2026 году, но и для тех, кто уже получает пенсионные выплаты. Начисленные выплаты с учетом новых правил начнут поступать с января 2026 года при условии подачи заявления до конца декабря 2025 года.